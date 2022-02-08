8 Şubat 2022 Salı

Yeni Sabri


 Ömer Bayram artık ağzı ile kuş tutsa olmayacak. Sabri Sarıoğlu gibi oldu. İsterse 2 gol 2 asist yapsın taraftar gözünde Galatasaray kariyeri bitmiştir.

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