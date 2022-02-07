7 Şubat 2022 Pazartesi

Kupanın Enleri


Taç Gol kralı - Kamerun Bayrağı Vincent Aboubakar - 8 gol Parlayan yıldız En iyi oyuncu - Senegal Bayrağı Sadio Mane - 3 gol, 2 asist Eldivenler En iyi kaleci - Senegal Bayrağı Edouard Mendy - 5 maçta 2 gol yedi 

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