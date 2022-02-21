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Omar'dan Açıklama
Açıkçası zor zamanlardan geçtim. Zor bir sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştiriyormuşum gibi, ikinci kez futbola başlıyormuşum gibi bir duygu yarattı bende. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Başta ailem, eşim, çocuklarım, menajerim, Fatih hocam, tüm Galatasaray çalışanları, Domenec hoca, başkanımız, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız bana hep destek oldular. Taraftarlarımız sağ olsunlar destek mesajlarını eksik etmediler. Tüm Türkiye bu konuda bana çok yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Uzun zaman sonra sahaya ilk çıkışında 3 puanı almak ayrıca mutluluk yarattı bende.”
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