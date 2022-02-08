8 Şubat 2022 Salı

Pulgar'dan Faydalanmak


 Bu takımın şu an ihtiyacı olan yabancı stoper değil. Net bir 8 numara orta saha. Melo'yu verimli kılan Selçuk veya Fernando'yu verimli kılan Belhanda tarzı bir orta saha almazsak Pulgar'dan bu Taylan ile verim alamayız.

Ortayı Yapan zaman:
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