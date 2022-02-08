8 Şubat 2022 Salı

Anlaşılmaz Transfer


 Gedson Fernandes…Tottenham onu benficadan kiralarken satın alma opsiyonu 65 milyon euroydu

Mourinho oynatmayınca geri döndü

Rizespor olayında meze olmasına şaşırdım. Bu paralar beş büyük lig için çerez parası Hiç kulüp bulamaması çok acayip daha 22 yaşında üstelik
Beş büyük ligin zirve takımlarını geçtim,düşme potasında ligin dibinde olan mesela Watford,Genoa,Stuttgart,Getafe gibi takımlar için 6-7 değil 11-12 milyon euro bile resmen çerez parası. Hiçbir takımın denememesi Gedson için büyük soru işareti.Kendine Rizespor ne ya dememesi ayıp
Ortayı Yapan zaman:
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