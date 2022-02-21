Gomis Golle Döndü

İyi hissediyorum. Takım oyununu bu akşam güzel oynadık. Her şey mükemmel olmasa dahi bugün yapabileceklerimizi kanıtladık. Bu akşam Galatasaray için gol attığım için onur duyuyorum. Kazandığımız zaferi de Omar’a armağan etmek istiyorum. Yaşadıklarından sonra sahalara geri dönmesi onun açısından önemli. Bunun için mücadele etti. Takım arkadaşları olarak ona elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık.”
“Bu akşam golleri Galatasaray aşıkları için attım. Türkiye’nin en büyük kulübü olan Galatasaray’ı tekrar hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Burada tüm yöneticilerimiz, başkanlarımız ve herkese golleri ve zaferi armağan etmek istiyorum.”
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