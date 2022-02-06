Torrent'ten Açıklama

Bütün hafta boyunca oynayacağımız takıma karşı çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takım vardı. Galatasaray, burada oynadığı bir önceki maçı 1-0 kazandı. Bugün gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar. Boşluklara sahip olduklarında farklı bir takım oluyorlar. Bizim için bir puan yeterli değil. Bunları artık üçer puan olarak artırmaya çalışacağız.” diye konuştu.
Takımın fizik olarak iyiye gittiğini ifade eden Doménec Torrent, “İkinci yarıda sadece bir pozisyon oldu. Kaçırmamamız gereken bir pozisyondu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz.”
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