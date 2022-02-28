PVA'dan Açıklama

“Benim için üç puan almak daha önemliydi. İnanılmaz mutluyum skora katkım olduğu için. Ben çok fazla skora katkı sağlayan sporcu değilim. Arada girip çıktığım oyunlarda katkı sağlamaya çalıştım. Bu maçta katkı sağlayabildiğim için de gerçekten çok mutluyum.
İkinci golüm, ilk golümden daha güzeldi. Normalde yapmadığım bir şey. Önemli olanın üç puan olduğunu düşünüyorum ve takımın kazanmasının. 9 kez sağ ayağımla gol attım. Sanırım sağ ayağımla daha çok gol atıyorum ama önemli olan goldür.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder