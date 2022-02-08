8 Şubat 2022 Salı

Transfer Aklı


 Galatasaray ve Fenerbahçe futbol anlamında ne kadar kötü yönetiliyorsa Başakşehir'de bir o kadar iyi. Edin Visca'nın ayrıldığı transfer dönemi hemen Trezeguet ve Pizzi ile anlaşmak çok büyük iş.

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