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Emre'den Açıklama
Bu hafta çok iyi çalıştık. Çok istekliydik. Taraftarımızın desteği varsa, yenemeyeceğiz takım yok. Bunu zaten herkes biliyor. Bugün de taraftarımıza, takım arkadaşlarımıza, dışarıda ve içerideki herkese bu öz güveni verdik. O yüzden kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah galibiyet serisini devam ettireceğiz. Geçen hafta kötü oynadık belki ama galibiyetler bize öz güven kattı. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı zaten hak etmiyoruz. Buralara getiren bizdik tabii ki de ama buradan çıkacak olan da bizdik. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta bu şansı elde ettik kazandık. Bu hafta da ne kadar istediğimizi gösterdiğimizi umuyorum herkese. Bu iki galibiyet öz güvenimizi daha da yukarıya çıkartacak. Bundan sonra daha iyi bir Galatasaray izlettireceğimize inanıyorum
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