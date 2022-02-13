İkinci yarı 30 dakika kadar onlara hediye ettik diye düşünüyorum. Birazcık dinlenme ile ilgili oynama şeklimizi değiştirdik. Rakibimiz bir gol atma şansı buldu. Biz 7 tane çok net pozisyon bulduk. Takımlar iyi sonuç alamadığı zaman bu tarz şeyler başına gelebiliyor. Çok net olduğu halde pozisyon kaçırabiliyorlar. Sanırım yüzde 64 topa sahip olma oranına sahiptik. Bir fırsat yaratmadığınız zaman topa sahip olmanın bir manası yok ama birçok fırsat da yarattık. Bu fırsatların çoğunu ikinci yarıda bulduk.”
“Şu anda gol eksiği sıkıntımız var. Bu maçı kazanmış olsak doğrudan çözülmüş olacaktı. Durumu en çok değiştirmek isteyen öncelikle oyuncularımız. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez. Kesinlikle efor sarf ediyorlar. Bu maç, kupadan elendikleri maçı hatırlattı. O maç çok fırsat yakalamışlardı, günün sonunda kazanamamışlardı. Ne kadar çok fırsat olursa olsun, mesele daha çok gol atmak. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk.”
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