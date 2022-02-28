28 Şubat 2022 Pazartesi

Gomis Etkisi


 Gollerden bağımsız sahaya adım attığı an tribüne ve takıma etkisi müthiş.

Ortayı Yapan zaman:
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