23 Şubat 2022 Çarşamba

Ah Şu Babalar


 Sergio Agüero: "Babam, emekli olana dek beni hiçbir zaman övmedi. Emekli olduğumda ise 'Gördüğüm en iyi futbolcu sendin' dedi."

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