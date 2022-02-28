Torrent'ten Açıklama

Yoğun çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden hocamız, “Bence güzel bir maç oldu. Bizim çok fazla fırsatımız vardı. Birçok pozisyonumuz vardı. Onlar da iki gol buldular ancak az pozisyonları vardı. Güzel oynadık. Bir ay boyunca antrenman yaptık. Bu bir aylık antrenman sürecinde kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Bunun sonucunu aldık. Geçen haftaki maçtan sonra genel olarak sonuçtan memnunum. Üç puanı almamız güzel bir şey.” diye konuştu.
Oyuncu tercihleriyle ilgili Torrent, “Bazen hocaların aldığı kararlar sahayı doğrudan etkileyebiliyor. Hangi oyuncunun girip çıktığı o kadar önemli olmayabiliyor. Babel’i oyundan almak veya oyuna koymak bazen sonucu etkileyebiliyor. Bu her oyuncu için değişebiliyor. Rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkilerinin olduğunu düşünüyorum.”
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