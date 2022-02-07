Kerem'den Açıklama

10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun bir tempo altındaydık. Maça da iyi hazırlandık. Rakibin çok iyi oyun kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. İyi çıkıp oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımıza da çalışmıştık. Bunu ikinci yarı iyi yaptık. Rakibi tuttuk. Onların çıkmasını istedik ve oyun kurmalarını engelledik. Baktığınız zaman buradan 1-1 ile ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz."
"O kadar kötü bir noktadayız ki hepimiz bunun farkındayız. Herkeste bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya çıktığımızda istediğimizi yapamıyoruz. Bu işin içerisinden ne zaman çıkacağımızı, ne zaman galibiyet serisi yakalayacağımızı bilmiyorum. Çalıştıkça bunu düzelteceğimize inanıyorum.”
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