17 Şubat 2022 Perşembe

CR7 Etkisi


Toni Kroos: "Cristiano Ronaldo takımdayken her şeyi yapabileceğimizi hissediyorduk. Maçların sonucuna o karar verirdi."

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