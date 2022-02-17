17 Şubat 2022 Perşembe

Bu Ortamı Seviyorum


 Victor Nelsson: Galatasaray'da oynayan futbolcular için var olan baskı ortamı da doğrusu bana çok güzel geldi. Ben şöyle bakıyorum: Bu tip bir baskı ortamı, taraftardan olsun, medyadan olsun, bence bir ayrıcalık. Her zaman bulunamaz böyle ortam

Ortayı Yapan zaman:
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