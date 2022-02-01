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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
1 Şubat 2022 Salı
Doksanlar Futbol
Serie A 1990/91:
Gullit
Baggio
Maradona
Mancini
Matthäus
Caniggia
Völler
Riedle
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Salı, Şubat 01, 2022
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Etiketler:
Maradona
,
Roberto Mancini
,
Ruud Gullit
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Erick Pulgar Galatasaray'da
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Yüzündeki ifadeyi görüyorsunuz. Şili'li, ateşin gürlediği topraklardan gelecek. Saha içinde kıvılcım ararken, Pulgar o dozu belirleyecek. "Yeni şu" gibi...
6 saat önce
FCN Blog
Bafetimbi Gomis: Evime döndüm!
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*Galatasaray'ın *yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı* Fransız golcü Bafetimbi Gomis*, resmi işlemlerin tamamlanması ve takımın Antalya'daki k...
8 saat önce
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6 gün önce
Aceto Balsamico
Orta Sahayı Hafife Almak-2
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Bu bir devam yazısı… Galatasaray özelinde “orta sahayı hafife almanın” bedelleriyle biten satırlardansonra şimdi Real Madrid örneğine bakalım. Karşımı...
2 hafta önce
Target Striker
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*Oyunun amacı ne? Rakip kaleye gitmek. Geçen sene Çağdaş Hoca'nın (Atan) ve Farioli'nin de geriden oyun kurarken yapmak istediği şey, rakibi kendi yar...
2 hafta önce
No Pain No Gain
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En son 2018'de Fenerbahçe'de bir şeylerin değişeceğine, eski düzenin yok olacağına inanarak bir yazı karalamışım. Ali Koç'tan ne beklediysek neredeyse h...
3 hafta önce
Yiğit Yılmaz
2022
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4 hafta önce
Borges
TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEMEMİŞTİ
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Aralık 2019'da Fitbol Dergi için yazılmıştı. AMATÖR LİGLERİN BÜYÜK GOLCÜSÜ OLAN DANİEL FARKE GOLLERİYLE HAYAT VERDİĞİ TAKIMA ZOR ZAMANINDA GİTMEK ZORUN...
1 ay önce
Flying Dutchman
AMA ARKADAŞLAR İYİDİR İDMAN YURDU F.C.
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Biz burda anılarımızı anlataduralım gitgide yazılarda makarasını yaptığımız "Anı Adamı Sunay Akın" kıvamına hızlıca yaklaşıyoruz, Sunay Akın ile dalga geçe...
1 yıl önce
Artemio Franchi
Sophia Flörsch, Makao’daki kazasının detaylarını öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş
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Sophia Flörsch geçtiğimiz ay Makao GPsinde yaşadığı kazada başka insanların da zarar gördüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylüyor. Şimdi 18 yaşında ola...
3 yıl önce
Total Futbol
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http://www.aliece.com/2013/11/babylon-dergi-ali-ece-roportaji/#more-1895
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