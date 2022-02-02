Kral Geri Döndü

Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz." dedi.
10 gol atması durumunda sözleşmesi uzayacak olan Gomis, "10 gol atabilecek misin?" şeklindeki soruya, "Tek tek gideceğim. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması."
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