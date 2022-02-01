1 Şubat 2022 Salı

Simeone Etkisi


 Pep Guardiola: "Johan Cruyff'un Barcelona ile yaptıklarını, Diego Simeone Atletico Madrid ile yaptı."

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