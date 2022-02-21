Mutluyuz Kazandık

Maçı kazandığımız için mutluyuz. Omar’ın aramıza dönmesi çok önemliydi. Uzun zamandır bizden ayrıydı. Ona hep destek olmaya çalıştık. Çok zor bir süreç geçirdi. Onu tekrar geri döndüğü için kutluyorum. Umarım bize çok faydalı olacak.” diye konuştu.
Maç hakkında oyuncumuz, “İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Bugün üç puanı almasını bildik. Üç puan önemliydi. Çıkış arıyorduk. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Tüm arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Umarım bunun devamını getireceğiz.” yorumunu yaptı.
Hatalardan ders çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Taylan Antalyalı, “Oynadığım pozisyonda hataya yer yok. Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Bu y üzden çok üzgünüm. Arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına bu hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çok istekliyiz. Umarım bundan sonra üç puanları almaya devam ederiz.”
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