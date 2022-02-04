Finansal Uçurum

The Athletic'in araştırmasına göre Manchester United'in sadece antrenman kitlerine aldığı sponsorlardan elde ettiği gelir, Milan ve Inter'in maç formalarının sponsor gelirlerine yetişiyor. Bu eşitsizlik iki lig arasındaki finansal farka dikkatleri çekiyor.
Inter, Socios ile maç forması sponsorluğunda yıllık €16M + Bonus ve Milan ise Emirates'den yıllık €10M + Bonus gelir elde ediyor. United'in antrenman kit sponsorluk geliri €24M. Manchester United'ın maç forması sponsoru TeamViewer'dan yıllık €55M gelir elde ediyor.
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