Arda'nın Kibiri

Arda yine boyundan büyük cümleler kurmuş diyeceğim ama 1.77'lik boyu ne söylesen aşar zaten ! Sen kim oluyorsun da o lise 2 terk Türkçe ile taraftara laf yetiştiriyorsun? Bir büyük takım ligde son 13 maçta 1 galibiyet alıyorsa kaptan olarak bunlara katlanacaksın.
Acun ağabeyi sayesinde Survivor'a katılsa o fizikle 2. hafta elenecek kişi Galatasaray'da kaptanlık yaptığına şükredeceğine bir de çıkmış konuşuyor. Adam gibi idman yapıp maç kazanın futbolu bırakınca konuşmaya devam edersin.
Fatih Terim'in elini ayağını öpmese Galatasaray kulübünün kapısından giremeyecek Arda hala konuşacak yüzü kendinde buluyor çok ilginç. Madem parayla işin yok bu sezon başı yıllık maaşın iki katına çıkarıldığında itiraz etseydin boş yapma.
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