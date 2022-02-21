Sistem Değişikliği Önemliydi

Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, herkes bu başarıyı hak ediyordu. Maç delilikti diyebiliriz. İkinci kısımda formasyonu 4-3-3 yapmak anahtardı. İlerideki üç kişiyi üç kişiyle karşılayarak oynatmamak önemliydi. İki orta saha ile onların iki orta sahasını karşılaştırdık. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5’li vardı. Orada Taylan bize destek oldu ve bunun sayesinde onu da ikinci yarıda kontrol altına aldık. Takımın daha yükseğe çıkabilmek ve kendilerine inanması için buna ihtiyacı vardı.”
“Değişimler iyiydi fakat formasyon değişimi daha önemliydi. Onların üç kişi savunuyorlar, biz de onların üç kişilik savunmasına 1,5 kişi gidiyorduk. Oyuncu değişikliklerimiz de bize yardımcı oldu; ama ondan önce sistem değişikliği bizim için önemliydi.”
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