23 Şubat 2022 Çarşamba

Bir Zlatan Klasiği


 Zlatan Ibrahimovic: "Roma maçında frikikten önce Bennacer yanıma geldi, 'Dün idmanda hiçbirini kaçırmadım, ben vurayım mı?' dedi. 'Tamam, sen onları idmanda dene maçlarda ben vururum.’ dedim. Güldü ve uzaklaştı."

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