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Gomis'ten Açıklama
“Bugün çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımız bize çok fazla destek verdi, arkamızda durdu ve bizi konsantre etmeye çalıştı. Bazen zaferleri taçlandıramıyorsunuz. Bugün de öyle bir durum vardı. Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım. Bazen olmayınca ne yazık ki olmuyor. Son iki maçta iki beraberlik aldık ama takımın durumuna baktığımız zaman bir ilerleme var. Takım olarak çok daha iyi oynadığımızı, daha agresif olduğumuzu görebiliyorum. Biz de kazanmayı istiyoruz. Bugün hak edemedik belki ama gelecek haftalarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.”
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