23 Şubat 2022 Çarşamba

Adam Haklı Beyler


 Antonio Conte: "Eski bir arkadaşım, 'Evleneceğin insanı seçerken hata yapabilirsin ama kalecini ve forvetini seçerken hata yapamazsın' demişti."

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