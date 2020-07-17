17 Temmuz 2020 Cuma

Zidane'ın Madrid Kariyeri


Zinedine Zidane, Real Madrid 2015/16
Kupa
Şampiyonlar Ligi 2016/17
Kupa
La Liga
Kupa
Şampiyonlar Ligi
Kupa
Kulüpler Dünya Kupası
Kupa
UEFA Süper Kupa 2017/18
Kupa
Şampiyonlar Ligi
Kupa
Kulüpler Dünya Kupası
Kupa
UEFA Süper Kupa
Kupa
İspanya Süper Kupa 2019/20
Kupa
La Liga
Kupa
İspanya Süper Kupa
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