Terim İçin Bir İlk

Süper Lig'de pandemi öncesinde zirveye ortak olan ancak pandemi nedeniyle verilen aranın ardından dün oynanılan 6.maçtan da galibiyetle ayrılamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Süper Lig'in en çok şampiyonluk yaşayan ünvanına sahip olan İmparator, bu sezon ligde 8.kez sahadan mağlup ayrılarak kendisi adına kötü bir istatistiği geride bıraktı.
Galatasaray sezonun 32.hafta maçında Ankaragücü karşısında 1-0 kaybederken teknik direktör Fatih Terim de ilk kez bir sezonda 8. kez yenilgi yaşamış oldu. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce lig maçlarında bir sezonda en fazla 7 yenilgi almıştı. Fatih Terim ayrıca ilk kez Galatasaray'da üst üste 8 maçlık kazanamama serisi yakalarken ilk kez sezonu ilk 2 sıranın dışında bitirecek ve Süper Lig'de kendisine karşı yarışan yerli bir teknik adam şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
- 2019-2020: 8 mağlubiyet
- 2018-2019: 5 mağlubiyet
- 2017-2018: 3 mağlubiyet
- 2012-2013: 5 mağlubiyet
- 2011-2012: 4 mağlubiyet
- 2003-2004: 7 mağlubiyet
- 2002-2003: 5 mağlubiyet
- 1999-2000: 3 mağlubiyet
- 1998-1999: 2 mağlubiyet
- 1997-1998: 5 mağlubiyet
- 1996-1997: 2 mağlubiyet
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