19 Temmuz 2020 Pazar

Selçuk İnan Veda Etti


Selçuk İnan'ın 9 yıllık Galatasaray kariyeri:
Stadyum
331 Maç
Futbol topu
59 Gol
Tam isabet
64 Asist Süper Lig:
Kupa

Kupa

Kupa

Kupa

Kupa
Türkiye Kupası:
Kupa

Kupa

Kupa

Kupa
Süper Kupa:
Kupa

Kupa

Kupa

Kupa

Kupa

Rozet
Toplamda 14 kupa.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
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