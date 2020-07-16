26 Temmuz 2020 Pazar

16 Yıl Sonra Geri Döndüler


Bundan 16 yıl önce Leeds küme düştüğünde geri geleceğiz yazdıkları pankartla poz veren baba ve çocukları 16 sene sonra, geri geldik diyerek aynı pozu vermişler.
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