26 Temmuz 2020 Pazar

Rekor Makinesi


Cristiano Ronaldo, Avrupa’nın üç büyük liginde 50 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olarak futbol tarihine geçti.
İngiltere Bayrağı
Premier Lig: 84
Futbol topu

İspanya bayrağı
La Liga: 311
Futbol topu

İtalya bayrağı
Serie A: 50
Futbol topu
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