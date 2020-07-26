26 Temmuz 2020 Pazar

Uzaylı Messi


Lionel Messi, resmi kayıtlara göre toplam 1000 gole katkıda bulunan tarihteki ilk futbolcu oldu. -867 maç
🏟
-702 gol
Futbol topu
-298 asist
Tam isabet
Ortayı Yapan zaman:
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