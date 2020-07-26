26 Temmuz 2020 Pazar

İlginç Transfer


Burak Yılmaz'ın 35 yaşında Fransa ligine ve Lille gibi gençlere yatırım yapan takıma transferi kendisi adına büyük iş. Euro 2021 öncesi eğer sakatlanmaz ve istikrar sağlarsa Milli takıma faydası çok olur.
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