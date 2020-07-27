27 Temmuz 2020 Pazartesi

Kupa Demek Ronaldo Demek



2️⃣

Kupa
Serie A
İtalya bayrağı

Ünlemli soru işareti
5️⃣

Kupa
CL
Avrupa Birliği Bayrağı
4️⃣

Kupa
Club World Cup
Yer küre Avrupa-Afrika
3️⃣

Kupa
Premier League
İngiltere Bayrağı
2️⃣

Kupa
La Liga
İspanya bayrağı
1️⃣

Kupa
FA Cup
İngiltere Bayrağı
2️⃣

Kupa
League Cup
İngiltere Bayrağı
2️⃣

Kupa
Copa del Rey
İspanya bayrağı
3️⃣

Kupa
UEFA Super Cup
Avrupa Birliği Bayrağı
2️⃣

Kupa
Community Shield
İngiltere Bayrağı
2️⃣

Kupa
Supercopa de España
İspanya bayrağı
1️⃣

Kupa
Supercoppa Italia
İtalya bayrağı
1️⃣

Kupa
Supertaça de Portugal
Portekiz Bayrağı
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