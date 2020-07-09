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Hayal Kırıklığı # RF9
Radamel Falcao... Hayranı olduğum özel futbolculardan biri(ydi). Geçen sezon ilk transfer söylentisi çıktığında ''Bu topraklara gelirse buralara yanar ''demişliğim var. Galatasaray'a gelince onu tanıyan ergen tayfa iki adım geri dursun şimdi biraz konuşalım
En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Alacağı çok yüksek yıllık ücret dışında ( yaklaşık 7 milyon Euro / maaş+imza parası+bonuslar ) kağıt üstünde doğru transferdi.
Fizik olarak elbette 5-10 sene önceki hali gibi olması mümkün değildi ama müzmin sakat,yatmaya geldi diyen futbol cahilidir. Sadece son üç sezon maç sayısı/gol sayısı istatistiği şu şekilde. 43/30 , 36/24 , 39/16 yani son üç sezon ortalama 40 maça çıkıp 23 gol atan adam bu !
River Plate döneminden beri takip ederim hastasıydım o dönem Radamel Falcao, tam Güney Amerikalı topçu ismi. Hele ki Porto ve Atletico Madrid yılları tam bir efsanedir. Youtube açar tüm gollerini izlerdim. Bu nedenle bende yeri ayrıdır. Kendi blogumda onunla ilgili çok yazdım
Gelelim Galatasaray kariyerine, bir de işin ekonomisi ve futbol gerçekleri var.Hayranı olsam da ne kadar iyi kalitesi ve kariyeri olsa da ligin ve takımın en çok kazanan futbolcusu sezonun şu ana kadar oynanan 40 resmi maçın 18'ini kaçıramaz. Ka çı ra maz !
Ben açıkçası kalan 4 maçta da oynayacağını düşünmüyorum. Sosyal yaşantısına ,sakat iken idmanda çalışma ahlakına lafım yok ama fedakarlık hiç yapmadı. Ayağın kırılır oynaman mümkün değildir eyvallah ama bu adale veya tendon sakatlığında zor maçlar öncesi hiç risk almadı.
Ligde oynanan 30 maçın sadece 13 hafta ilk 11 başlamış. Geçen üç sezon çıktığı maç sayısını yazınca büyük hayal kırıklığı oluyor tabii ki. Gomis gibi olsa sakatlık problemi yaşamayıp ligde 34 maçın 30-32 sine çıksa bence%90 Galatasaray şampiyon olurdu diğer tüm yaşananlara rağmen
Ligde 16 maçta 10 golü var örneğin 32 maça çıksa sağlam bir Falcao 20-25 gol atardı. Aksini iddia eden çıkmaz bana göre. Seneye 35 yaşında ve devam eden 2 yıllık sözleşme var. Galatasaray'ın CL geliri olmayınca aynı ayda 4-5 futbolcuya yıllık 4-5-6 milyon Euro vermesi çok zor !
Bu yıllık ücreti ile takımdan ayrılması da imkansız gibi. Falcao gibi adamlar sadece para için hele Pandemi süreci yaşanmışken kalkıp Çin'e, Katar'a gitmez. Tek bir ihtimal var ABD ligi MLS ...ABD'de Güney Amerika kökenli nüfus çok. Arjantin,Meksika,Kolombiya vb
Orada piyasası olur ama onu tatmin edecek bir yıllık ücret ile transfer yapar mı zor, bana göre gelecek sezon Falcao yine Galatasaray'da olur. Tek dileğim sakatlanmasın. Zorlu CL maçları olmayınca ligde 30 maça çıkarsa o zaman yararlı olur.
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