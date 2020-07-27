27 Temmuz 2020 Pazartesi

Buffon'dan Yeni Rekor


Gianluigi Buffon, Serie A'da 10 defa şampiyon olan ilk oyuncu oldu.
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