Kaptanın Vedası Üzerine

Futbol kariyeri uzun bir yol. Başlayana "yolun açık olsun", bitirene "geçmiş olsun" denir.. Yol yokuşlu, virajlı.. İki yer arasında övgü de var eleştiri de.. Selçuk İnan büyük futbolcu ama az konuşan, düşük profil çizen bir kaptandı G.Saray'da.

Veda konuşmasında kaçırdığı gözleri, titreyen sesi onun nasıl bir futbolcu olduğunu değil nasıl bir insan olduğunu anlatıyor. Gereğinden iyi insanlar vardır. Selçuk İnan onlardan biri... Gereğinden fazla iyi insanlar kendinden yer, kendini yer…

Futbolda da hayatta da, birinden ayrılmak değil, bir zamanlar beraber geçirilen güzel zamanların bir daha tekrar etmeyeceğini bilmek acıtır

Selçuk'a en çok kızanlar, onun ne kadar iyi futbolcu olduğunu bilen, izleyenlerdir .

Güzel zamanları eksik tuttuğu doğrudur. Yolu açık olsun.

Bülent Timurlenk