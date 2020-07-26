26 Temmuz 2020 Pazar

Derbilerin Adamı


Galatasaray'a geldiği 2011/12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı formayla Süper Lig derbilerine hem en fazla gol atan (8) hem de en fazla asist yapan (10) oyuncu Selçuk İnan.
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