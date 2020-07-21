21 Temmuz 2020 Salı

Android Visca


Biz yetenek olarak Messi'ye insan değil diyoruz ama bir başka insan olmayan fizik ve istikrar olarak Edin Visca ! Mevcut 203 maçın 201'inde sahaya çıkmış.
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