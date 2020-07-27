27 Temmuz 2020 Pazartesi

Takımın Yarısı CR7


L'Equipe, Ronaldo'nun sezonlar içinde oynadığı takımların bulduğu gollerin % kaçını attığını grafikleştirmiş. 2014/15 sezonunda Real Madrid'in gollerinin %41'ini atmışken, aynı oranı bu sezon Juventus'la tekrarlamış.
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