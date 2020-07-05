27 Temmuz 2020 Pazartesi

5 Ligin Şampiyonları


Parlayan yıldız
Avrupa'nın 5 büyük liginin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları: 36
Kupa
Juventus
İtalya bayrağı
34
Kupa
Real Madrid
İspanya bayrağı
30
Kupa
Bayern Munih
Almanya bayrağı
26
Kupa
Barcelona
İspanya bayrağı
20
Kupa
Manchester United
İngiltere Bayrağı
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 