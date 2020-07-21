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Bir Günlük Şampiyon BFK
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (İBB) nasıl el değiştirdiğini , Damat Göksel Gümüşdağ'a ihalesiz nasıl satıldığını ,o dönem özel stadyum yapıldığını, Yayın geliri dışında geliri olmayan kulübün 2-3-4 milyon euro yıllık ücretlerde yıldız transferlerini,
İktidara yaranmak ve menfaat için sponsor olma yarışına giren AKP'ye yakın şirketleri , TFF ve kurumlarındaki ilişki ağlarını, ( Tahkim kurulu başkanı, Göksel Gümüşdağ'ın avukatı) , GS-FB-BJK-TS sezon boyunca hakem ve VAR kararları ile çoğu zaman doğranmasını UNUTMADIK !
Projeler belli bir zaman aralığını kapsar. Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bugün Osmanlıspor ne durumdaysa gün olup devran dönünce Başakşehir FK'nın başına gelecekler de aynı olacak emin olun.
İstanbul Başakşehir FK bir şirkettir ve birilerinin hevesi geçince ve/veya iyi bir talibi çıkarsa satılır gider. Hatta şöyle düşünün bugün belediye seçimi olsa ve Başakşehir bölgesini mesela CHP kazansa kulübü ya başka yere taşır ya da adını değiştirirler. Bu kadar yani !
Sahada mücadele eden futbolcular ve Okan Buruk'u usulden tebrik ederim ama bu kadar ! Başakşehir FK bir AKP projesidir. Söz uçar yazı kalır demişler. Bunları kendi kişisel arşivime not düşmek istedim.
Sonuç olarak Galatasaray olmadıktan sonra genel anlamda kim şampiyon olmuş çok önemsemem ancak ekonomik ve sosyal olarak tarihi,camiası,taraftarı olan Trabzonspor yerine Başakşehir’in şampiyon olması daha iyi , bir gün konuşulur biter.
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