21 Temmuz 2020 Salı

Eski Topraklar


Alan Shearer - Lineker - Ian Rush
Gençler, abileriniz bile tanımaz öyle diyelim... Babalarınız ancak. O da bazıları.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 