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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
21 Temmuz 2020 Salı
Eski Topraklar
Alan Shearer - Lineker - Ian Rush
Gençler, abileriniz bile tanımaz öyle diyelim... Babalarınız ancak. O da bazıları.
Ortayı Yapan
FIRAT
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Salı, Temmuz 21, 2020
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