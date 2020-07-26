26 Temmuz 2020 Pazar

Kral Sorloth


Bugün Demba Ba 12 gol atmazsa ligde gol  kralı Sörloth...

Alexander Sörloth
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Yangın

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Kale filesi
47 maç
⚽
31 gol
⚽
10 asist
Ortayı Yapan zaman:
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