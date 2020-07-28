28 Temmuz 2020 Salı

Penaldo


Son 20 yılda en çok penaltı golü atan oyuncu; Cristiano Ronaldo.
Beyaz koyu onay işareti

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114 gol | Cristiano Ronaldo
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75 gol | Francesco Totti
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75 gol | Lionel Messi
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64 gol | Zlatan Ibrahimovic
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50 gol | Frank Lampard
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