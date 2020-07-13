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Paraşütsüz Galatasaray
Galatasaray Pandemi dönemi iyi hazırlanmamış bu çok net. Başkanın ağır hastalığı, Terim'in ve önemli yöneticilerin Corona belasına bulaşması, bu sezon hakemlerin ve federasyonun ''Siz bir durun artık'' demesi ! Muslera başta olmak üzere 11'de oynayan 6-7 futbolcunun sakatlığı
Daha ne olsun ? Olmayacak her şey aynı sezonda oldu ama bu 8 maç üst üste kazanamamak için bile bahane olmamalı. Galatasaray tam da bu işte ! Yarışta değilse paraşütsüz düşüyor.
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