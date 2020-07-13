13 Temmuz 2020 Pazartesi

Paraşütsüz Galatasaray


Galatasaray Pandemi dönemi iyi hazırlanmamış bu çok net. Başkanın ağır hastalığı, Terim'in ve önemli yöneticilerin Corona belasına bulaşması, bu sezon hakemlerin ve federasyonun ''Siz bir durun artık'' demesi ! Muslera başta olmak üzere 11'de oynayan 6-7 futbolcunun sakatlığı
Daha ne olsun ? Olmayacak her şey aynı sezonda oldu ama bu 8 maç üst üste kazanamamak için bile bahane olmamalı. Galatasaray tam da bu işte ! Yarışta değilse paraşütsüz düşüyor.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 