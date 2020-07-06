6 Temmuz 2020 Pazartesi

Nagatomo'dan Veda


Yuto Nagatomo: "Kendime söz vermiştim, ağlamamam gerekiyordu ama o an, 2.5 yılda yaşananlar, kazanılan kupalar aklıma geldikçe, Fatih hocamızdan güzel kelimeleri duymak beni duygulandırdı ve ağlamama sözünü tutamadım, ağladım. Yapacak bir şey yok
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