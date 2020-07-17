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17'lik Kaptan Emin Bayram
Öncelikle bana ilk 11’de şans verdiği için hocama teşekkür ederim. Aynı zamanda kaptanlık görevini de bana verdi. Sorumluluğun farkındaydım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama gol de benim hatamdan dolayı geldi. Penaltı benim yüzümden oldu onun için özür diliyorum. İnşallah hatamın telafisini burada uzun yıllar kalarak yapacağım. Hocam bana güvenip formayı verdi ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma, takımdaki ağabeylerime, bana bu görevi verdiği için hocama teşekkür ediyorum.”
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