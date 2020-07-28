Futbol Ekonomisi Ve Galatasaray

Galatasaray yeni sponsorluk anlaşması ile forma göğüs reklam bedeli olarak 2 yıl boyunca Sixt Rant A car'dan yaklaşık 3 milyon Euro alacak. Falcao,Feghouli,Belhanda gibi futbolcuların yıllık ücretlerine bakınca az bir bedel olsa da maalesef sadece adı süper olan ligimizin yarattığı ekonomi bu kadar.
Ülkenin ekonomik durumu, pandemi sonrası daralan maddi şartlar, başarı da istikrar olmaması bu sonucu yaratıyor elbette.
Real Madrid ,Barcelona,M.City,Liverpool,Juventus gibi devlerin forma göğüs sponsorlarından yıllık 40-70 milyon Euro kazandığını düşünürsek 2-3 gibi bedeller devede kulak tabii ki.
Bu şartlar ile CL'de devler ile düzenli olarak rekabet etmek imkansız oluyor.
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